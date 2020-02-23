В Днепропетровской области столкнулись легковушки: погибшего доставали спасатели

В результате ДТП пострадали пять человек

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. В результате погиб один человек и еще пятеро пострадали. Об этом сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Так, в Павлограде 22 февраля в 23:35 спасателям сообщили о дорожной аварии на улице Днепровской.

"Установлено, что произошло столкновение двух автомобилей: Chery Amulet и Toyota RAV4. В результате происшествия погиб водитель легкового автомобиля Chery Amulet — мужчина, 1980 года рождения. Пострадали пять человек, а именно: трое пассажиров автомобиля Chery Amulet, водитель и пассажир автомобиля Toyota RAV4", — говорится в сообщении.

Врачи госпитализировали четырех из пяти пострадавших в Павлоградскую больницу интенсивного лечения.

Отмечается, что спасатели отключили элементы питания и перекрыли газ в обеих автомобилях. Также они перенесли травмированного пассажира Toyota к автомобилю скорой помощи и, с помощью специнструмента достали тело погибшего водителя Chery Amulet.

Полиция выясняет детали инцидента.

Напомним, в Днепре полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП и подозреваются в серии особо тяжких преступлений. На Слобожанском проспекте 16 февраля лидер группы на угнанном Audi сбил троих человек, в результате чего один из них погиб на месте. Еще два человека, среди которых четырехлетний ребенок, получили травмы.

Вскоре стало известно, как чувствует себя пострадавшая четырехлетняя девочка. По словам заведующего приемным отделением областной детской клинической больницы Игоря Майденко, малышка находится в реанимации. Ее состояние оценивали как стабильно тяжелое.

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