В Днепропетровской области у мужчины изъяли наркотики более чем на миллион гривен

В Царичанском районе Днепропетровской области полицейские изъяли марихуану и коноплю более чем на миллион гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

16 сентября копы обыскали домовладение местного жителя – мужчины 1973 года рождения. На территории обнаружили теплицу, в которой нашли 46 кустов конопли. А на чердаке находились 12 килограмм марихуаны. По ценам "черного" рынка стоимость изъятого составила около 1,2 миллиона гривен.

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"После проведения экспертизы будет принято решение об открытии уголовного производства и внесения сведений в единый реестр досудебного расследования по статьям 307, 310 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Также мы сообщали, что в Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен.

Ранее мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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