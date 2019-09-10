Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

В Николаеве "накрыли" банду дилеров: изъяты наркотики на более миллиона гривен

10 сентября, 08:06

Наркотики поставляли клиентам путем «закладок»

В Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 6 сентября полицейские задержали 30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева во время разложения закладок. Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали их под настоящий орех. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше – в Новую Одессу.

Реклама

Дилеры сотрудничали с 18-летней девушкой, которая и поставляла им товар для сбыта. Сама она получала наркотики и психотропы партиями через интернет. Девушку разоблачили 8 сентября в Николаеве. Позже выяснилось, что она арендовала квартиру в Заводском районе города для хранения "товара".

"После обыска в домовладении девушка добровольно с правоохранителями пришла в почтовое отделение по заказу и получила посылку с рекламными наклейками и пакетами для фасовки, а также другими нарковеществом, а амфетамин находился прямо в банке с краской", – рассказали в полиции.

В тренде
Информатака и отказ в оружии: как Москва давит на Баку за азербайджанский газ

Сейчас мужчин следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а относительно девушки продолжаются процессуальные действия. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров". Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

наркотики Николаев полиция разоблачение дилеры закладки

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видео
Начало учебного года в Украине: главные подробности, фото и видеоУкраина
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Черниговской области объявили чрезвычайный уровень пожарной опасностиДругие регионы
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещей
В Кировоградской области два человека заболели опасной болезнью после укуса клещейДругие регионы
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько сел
В Винницкой области стая волков держит в страхе несколько селДругие регионы
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спасли
В Смеле ротвейлер неделю просидел в заброшенном колодце, пока его не спаслиДругие регионы
В Черкассах мужчина откопал в своем дворе старинные книги
В Черкассах мужчина откопал в своем дворе старинные книгиДругие регионы

Новости партнеров

Loading...