В Николаеве "накрыли" банду дилеров: изъяты наркотики на более миллиона гривен

В Николаеве полицейские ликвидировали канал поставки наркотиков и психотропов стоимостью более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, 6 сентября полицейские задержали 30-летнего жителя Новой Одессы и его 20-летнего товарища из Николаева во время разложения закладок. Злоумышленники расфасовывали психотропы и наркотики в полиэтиленовые пакеты или маскировали их под настоящий орех. Из Николаева мужчины должны были ехать дальше – в Новую Одессу.

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Дилеры сотрудничали с 18-летней девушкой, которая и поставляла им товар для сбыта. Сама она получала наркотики и психотропы партиями через интернет. Девушку разоблачили 8 сентября в Николаеве. Позже выяснилось, что она арендовала квартиру в Заводском районе города для хранения "товара".

"После обыска в домовладении девушка добровольно с правоохранителями пришла в почтовое отделение по заказу и получила посылку с рекламными наклейками и пакетами для фасовки, а также другими нарковеществом, а амфетамин находился прямо в банке с краской", – рассказали в полиции.

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Сейчас мужчин следователи задержали в порядке ст. 208 УПК Украины, а относительно девушки продолжаются процессуальные действия. Задержанным объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров". Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

Также мы писали, что в Бердянске правоохранители разоблачили пару наркоторговцев и изъяли у них более пяти килограммов марихуаны. Схему по продаже наладили местные жители: 39-летняя женщина и ее 46-летний приятель.

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