Отомстил за бабушку: в Днепропетровской области в больнице мужчина избил врача

В одной из больниц города Каменское в Днепропетровской области на врача напал мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел 15 августа: около 11:00 в больницу зашла группа мужчин, один из которых нанес врачу телесные повреждения. На следующий день полиция задержала нападавшего. Им оказался 32-летний местный житель.

Сегодня ему объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщает местное издание 5692.com.ua, на врача напал активист организации "Рух "Громадська варта". По предварительным данным, мотивом нападения стало то, что в этом отделении проходила лечение бабушка одного из активистов. Пожилой женщине поставили диагноз "гангрена ноги", а вскоре после выписки женщина умерла.

Не так давно в городе Ватутино Черкасской области в приемном отделении городской больницы мужчина избил врача скорой помощи. Пострадавший получил двойной перелом челюсти.

Ранее мы сообщали, что возле диагностического центра в Киеве в апреле неизвестные жестоко избили Юрия Лиску. Это уже второе нападение на врача, который открыто заявил о коррупции в медицине.

А в Сумах избитая женщина-медик рассказала, что пациент без причины размахивал удостоверением облгосадминистрации, а затем набросился на нее.