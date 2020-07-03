В Днепропетровской области в ДТП погиб харьковский коп

В Днепропетровской области произошло смертельное ДТП, жертвой которого стал полицейский из Харьковской области. Об этом говорится на сайте Нацполиции.

По информации пресс-службы, ДТП произошло 3 июля около 11:00 на автодороге Харьков – Днепр возле села Голубовка Новомосковского района.

35-летний водитель автомобиля ВАЗ остановился на обочине для замены проколотого колеса. В это время грузовой бортовой автомобиль ГАЗель двигался в сторону Харькова. Во время движения он зацепил левую боковую часть припаркованного автомобиля и совершил наезд на водителя, который стоял рядом. В результате тот скончался.

/ Фото: Нацполиция

"Погибший – инспектор сектора реагирования патрульной полиции Дергачевского отделения полиции Харьковской области. Вместе с семьей он возвращался домой с отдыха. Кроме водителя ВАЗ никто больше не пострадал", - говорится в сообщении.

Предварительно, водитель ГАЗели был трезв. В ближайшее время он будет задержан.

Напомним, ранее на Закарпатье перевернулась маршрутка с пассажирами, в результате чего как минимум одна женщина погибла на месте и еще не менее трех пассажиров получили травмы.

А в Одесской области сотрудник полиции охраны не справился с управлением мотоциклом МТ-11, в результате чего транспортное средство перевернулось. Пассажир мотоцикла погиб, а водитель получил телесные повреждения. Следствием установлено, что полицейский находился в состоянии опьянения.

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