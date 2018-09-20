В Днепропетровской области в кафе произошла поножовщина: ранена женщина

В городе Павлоград Днепропетровской области в одном из кафе мужчина с ножом бросался на посетителей и ранил женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Инцидент произошел сегодня около 10:30 в кафе на улице Полтавской. Пьяный дебошир угрожал посетителям ножом и ранил 50-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Прибывшие на место инцидента правоохранители задержали неадекватного мужчину. Им оказался местный житель 1961 года рождения.

"В его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 296 УК Украины ("Хулиганство"). Сейчас решается вопрос о задержании мужчины в порядке ст. 208 УПК Украины", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в Николаеве в баре на улице Потемкинской между отдыхающими произошел конфликт, в результате которого один из мужчин ножом зарезал другого.

Не так давно в Черноморске Одесской области возле одного из ночных клубов мужчина ножом ранил прохожего, который сделал ему замечание.

Ранее мы публиковали советы эксперта: как спастись от нападения с ножом.



