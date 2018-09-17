В Николаеве в баре произошла поножовщина: погиб мужчина

Сегодня, 10:41

Злоумышленник скрылся с места преступления, его разыскивает полиция

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Николаеве в баре на улице Потемкинской между отдыхающими произошел конфликт, в результате которого один из мужчин ножом зарезал другого. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в заведении 16 сентября. 33-летнего пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось – ранения оказались несовместимы с жизнью.

Когда на место трагедии прибыли правоохранители, злоумышленник уже успел сбежать. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и разыскивают людей, причастных к конфликту.

"Проводится расследование уголовного производства, начатого по признакам ч. 2 ст. 121 УК Украины "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до десяти лет", – отметили в полиции.

Не так давно в Черноморске Одесской области возле одного из ночных клубов мужчина ножом ранил прохожего, который сделал ему замечание.

Ранее мы публиковали советы эксперта: как спастись от нападения с ножом.
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