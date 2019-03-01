В Днепропетровской области задержали банду угонщиков элитных авто

Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепропетровской области задержали банду угонщиков элитных авто //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/910/3a4/5c79103a48ad2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/910/3a4/5c79103a48ad2.jpg 2019-03-01T13:15:00+02:00 Днепр Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы

В Днепропетровской области правоохранители задержали двух мужчин, которые занимались угоном элитных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Преступники специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности "Toyota" и "Lexus" последних лет выпуска. На счету у мужчин – десять ценных автомобилей. Их мужчины узнали, пользуясь кодом-грабером.









"Мужчинам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказали в полиции и отметили, что им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года.

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