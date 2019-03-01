В Днепропетровской области задержали банду угонщиков элитных авто
Мужчинам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы
В Днепропетровской области правоохранители задержали двух мужчин, которые занимались угоном элитных автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Преступники специализировались на кражах автомобилей класса "люкс", в частности "Toyota" и "Lexus" последних лет выпуска. На счету у мужчин – десять ценных автомобилей. Их мужчины узнали, пользуясь кодом-грабером.
"Мужчинам грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (незаконное завладение транспортным средством)", - рассказали в полиции и отметили, что им грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.
Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года.
Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillaс клиентки,чтобы покататься по городу.
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