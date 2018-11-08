В Запорожье задержали группу серийных угонщиков

Сегодня, 18:56

Копы не могли разоблачить угонщиков долгое время

Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области
Фото: пресс-служба Нацполиции в Запорожской области

В Запорожье оперативные сотрудники полиции разоблачили группу серийных угонщиков автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По информации ведомства, группа, состоявшая из троих мужчин, на протяжении года совершала кражи автомобилей на территории области, и недавно оперативники сумели выйти на их след.

Двое угонщиков были задержаны полицией 7 ноября, когда они ехали на угнанном ВАЗе. "Девятка" была украдена 5 ноября возле дома по улице Исторической.

В настоящее время полицейские разыскивают третьего соучастника. Похищенный автомобиль изъят.

По факту происшествия открыто уголовное производство. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, ранее на трассе под Запорожьем копы задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Оказалось, что микроавтобус был украден у иностранца, который живет в городе Днепрорудное, и которому угонщик помогал заниматься сельским хозяйством.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.

А в Харькове уволенный работник угнал "Газель" своего начальника и уехал на нем отдыхать. Угонщик попался подшофе на блокпосту в Валковском районе, когда ехал к морю.
Запорожье, угон, задержание, угонщики

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"Сегодня"

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