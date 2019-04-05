В днепровском селе увековечат королеву Британии

Местные чиновники хотят назвать в честь королевы Британии центральную площадь села

Елизавета II появилась перед публикой в ярко-синем пальто и шляпе с меховыми вставками.

В днепровском селе увековечат королеву Британии Журавель Максим //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/013/663/5c70136638db1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/013/663/5c70136638db1.jpg 2019-04-05T11:47:00+03:00 Днепр Местные чиновники хотят назвать в честь королевы Британии центральную площадь села

В Днепропетровской области чиновники из села Елизаветовка предложили создать необычную достопримечательность: на одном из домов появится мурал с изображением британской королевы Елизаветы II.

Кроме того, в ее честь хотят переименовать центральную площадь населенного пункта, а также планируют благоустроить саму площадь и открыть памятную доску.

"Это будет центр населенного пункта, который обратит на себя внимание и, возможно, станет официальной туристической частью области. Мы готовим комплексное освещение, комплексное озеленение, комплексную инфраструктуру. Это очень ответственная и креативная работа", — рассказал сельский голова Елизаветовки Максим Голосной.

Голова населенного пункта также отметил, что об этих планах хотят сообщить послу Великобритании, который, возможно, приедет в поселок, чтобы поучаствовать в необычном обновлении площади. Финансированием проекта занимается сам сельский голова, однако в процессе могут появиться еще несколько спонсоров.

Напомним, ранее мы писали о конкурсе на лучший мурал, который появится на Чернобыльской АЭС. Рисунок должен быть рассчитан на параметры 18,5х57,9 метра. Количество работ от одного участника не ограничено. Победителю конкурса обещана награда – эксклюзивная двухдневная персональная экскурсия на Чернобыльскую АЭС и в город Припять, а также денежное вознаграждение.

Также сообщалось о том, что в Киеве появился новый мурал с лисой и вороном. Добрая уличная картина украсила стену детского сада неподалеку от железнодорожного вокзала.

А в Запорожье молодежь вместе с активистами закрашивали рекламу наркотиков. Активисты вышли на зачистку улиц от негативного настенного контента.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В днепровском селе увековечат королеву Британии". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.