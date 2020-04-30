Под Одессой пенсионеры чуть не растоптали парня, раздававшего медицинские маски

Пожилые люди жаловались, что акцию не организовали надлежащим образом

В Одесской области на благотворительной акции в Черноморске, где была обещана бесплатная раздача медицинских масок, собралась толпа пенсионеров, которые чуть не растоптали парня, который раздавал средства защиты.

Ролик был опубликован в YouTube, и на нем можно увидеть, как толпа пожилых людей окружила молодого человека, требуя свою "долю".

Также стало известно, что накануне о бесплатной раздаче масок сообщили по одному из местных телеканалов и пенсионеры пытались получить их любой ценой, в том числе вырывая маски из рук волонтера.

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В свою очередь, присутствовавшие жаловались, что организаторы акции не организовали ее надлежащим образом.

Напомним, Украина уже более месяца находится на карантине. Сначала пик заболеваемости COVID-19 прогнозировали на 14-17 апреля. Однако Национальная академия наук Украины опубликовала новые данные. Когда Украина достигнет пика заболеваемости и когда начнут ослаблять карантин, узнавал сайт "Сегодня".

Ранее вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что премьер Денис Шмыгаль дал команду каждому министерству проработать четкий план выхода страны из карантина.

Видео: Сегодня

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