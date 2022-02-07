В горсовет Кривого Рога пришли с обысками – что происходит

Следователи ДБР изымают договоры и другую сопроводительную документацию

В криворожском горсовете проходят обыски ГБР. Фото: коллаж "Сегодня"

В городской совет Кривого Рога Днепропетровской области с обысками пришло ГБР. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства относительно служебной халатности должностных лиц, которая привела к потере в бюджете почти 700 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

Реклама

Что известно?

Следователи установили, что по состоянию на 1 апреля 2021 года между криворожским городским советом и одним из градообразующих предприятий заключены 82 договора аренды земельных участков.

"Из-за ненадлежащего выполнения своих должностных обязанностей должностными лицами горсовета в интересах бизнеса была существенно занижена стоимость арендной платы за землю. Как следствие, предприятие не уплатило в бюджет почти 700 миллионов гривен", – сказано в ведомстве.

Сейчас следователи ДБР изымают соответствующие договоры и другую сопроводительную документацию.

Предварительная квалификация: служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Реклама

Реклама

В горсовет Кривого Рога пришло ГБР. Фото: пресс-служба ГБР

Обыски в Полтавском горсовете – СБУ задержала чиновника

2 сентября СБУ пришла с обысками в кабинет мэра города Александра Мамая и к начальнику управления по вопросам градостроительства и архитектуры Николаю Шевелеву.

Также в помещении горсовета в сопровождении работников СБУ был замечен глава фракции горсовета "За майбутнє" Евгений Дикань. Позже силовики отправились в ресторан "Болоньета Траттория", которым владеет Дикань. Обыски провели и в его машине.