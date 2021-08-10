К заместителю мэра Николаева пришли с обысками

Николаевский городской голова Александр Сенкевич отметил, что это уже второй визит за последние полгода

На фото справа заместитель городского головы Николаева — директора департамента ЖКХ - Сергей Корнев. Фото: коллаж "Сегодня"

Следователи Национального антикоррупционного бюро сегодня, 10 августа, пришли с обысками к заместителю городского головы Николаева Сергея Коренева по делу реконструкции Соборной площади.

Реклама

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич в своем Telegram.

"Сегодня в квартиру моего заместителя – директора департамента ЖКХ Сергея Коренева пришли с обысками следователи НАБУ. Это уже второй визит за последние полгода. В прошлый раз обыск продолжался 11 часов. Проверяли все: от коробок с обувью в пыли под шкафами. На этот раз пришли во второй день официального отпуска Сергея Николаевича", – написал Сенкевич.

По его словам, НАБУ уже обыскивали проектанта реконструкции объекта, подрядчика, субподрядчиков, департамент ЖКХ и отдел технадзора и не нашли ничего противозаконного.

Сенкевич назвал обыск "издевательством над человеческим достоинством и семьей" своего зама.

Реклама

Читайте также:

В Николаеве спецназ СБУ задержал чиновников и криминалитет: украли 500 тонн горючего у "Укрзализныци"

Что известно о реконструкции Соборной площади в Николаеве

В конце 2019 года управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдаче объекта после его реконструкции еще не принималось.

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа. Если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

В начале сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает инсинуациями проверки Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области относительно реконструкции Соборной площади.

17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой "БВК "Пик-Строй" на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания "БВК "Пик-Строй" должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца "ДСК Николаевский домостроительный комбинат" с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией "БВК "Пик-Строй", которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что штраф 1,8 миллиона гривен, который департаменту ЖКХ предъявило управление государственного архитектурно-строительного контроля, выписан не обоснованно.

Ранее мы сообщали, что в Николаеве разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте дорог.

Также напомним, в мэрию Николаева полиция пришла с обысками (фото).

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете: