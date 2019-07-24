В горсовете Днепра на сессии ввели мораторий, обсудили бюджет и ушли на каникулы

Депутаты на заседании решали ряд важных вопросов

Сессия горсовета Днепра провела заседание перед отпуском. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Депутаты городского совета Днепра провели последнее перед летними каникулами пленарное заседание. В сессионном зале избранники обсудили бюджет первого полугодия, вопросы социальной защиты населения, зеленые зоны и переименование улиц.

Также проголосовали за то, чтобы взять кредит на ремонт набережной и одной из центральных улиц. Не обошлось заседание и без оживленной дискуссии между городским головой и одним из депутатов горсовета. Корреспондент "Сегодня" следил за ходом сессии.

Так, во время заседания часть сессионного зала уныло пустовала. Из 64 депутатов на сессии зарегистрировались 47. Началось же все с дискуссии между депутатом Александром Куприенко ("Объединение "Самопомич") и мэром города Борисом Филатовым.

Депутат засыпал градоначальника вопросами о возможном займе в 300 миллионов гривен от государственного банка на продолжение ремонта улицы Короленко, Набережной Победы и улицы Байкальской.

"Эти деньги будут направлены на асфальтирование тротуаров и обустройство дворов для всех горожан. Мы смотрим социологию и понимаем, что для людей это важно. Есть консолидированное мнение депутатского корпуса и мэрии, что, кроме крупных инфраструктурных строек, нужно начинать заниматься благоустройством дворов и внутриквартальных дорог", — прокомментировал решение о кредите городской голова Борис Филатов.

Между тем, недавно созданный в городском совете департамент парков и рекреации займется подготовкой муниципальной программы, задача которой — развивать и сохранять зеленые зоны.

Депутаты также рассмотрели и поддержали петицию местных жителей, которая запрещает вырубку деревьев на территории города.

"Депутаты горсовета поддержали петицию граждан о полном моратории на вырубку деревьев в Днепре. Мэр Борис Филатов отметил, что, пока не примут новый порядок вырубки деревьев, а также не будет решен вопрос их пересадки, исполком не даст разрешения на удаление", — сообщили в пресс-службе Днепровского горсовета, подчеркивая, что разработкой свода новых правил займется новосозданный департамент парков и рекреации.

Горожанам также придется привыкать к новому названию улицы 8 Марта в Соборном районе города. С подачи депутатов она получила новое название в честь певца и композитора Муслима Магомаева. Переименованием депутаты решили вопрос дублирующих названий.

Напомним, ранее депутаты Харьковского городского совета на очередной сессии рассмотрели десятки вопросов повестки дня, среди которых был один, будораживший город еще с начала мая — возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

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