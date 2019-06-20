Сессия горсовета в Днепре: скандал и обращение к президенту

Депутаты попросили у главы государства выделить городу 2,7 млрд грн на аэропорт

В Днепре состоялось заседание горсовета. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

В Днепре 19 июня состоялось очередное заседание городского совета. Традиционно сессия не обошлась без оживленной дискуссии и ухода из зала недовольных депутатов. За почти два часа заседания были переименованы две улицы, а также одобрена приватизация девяти объектов недвижимости и обращение к президенту Украины.

Корреспондент "Сегодня" следил за ходом сессии. Так, на заседании зарегистрировались 43 депутата из 64. Среди присутствующих активное обсуждение вызвало благоустройство территории жилого массива "Тополь", на котором в угнетенном состоянии находится бульвар Платонова. Раньше там находилась площадь, на которой отдыхали местные жители. Сейчас же территория находится в аренде, и никто не уделяет ей должного внимания.

Депутаты обратились к департаменту правового обеспечения с просьбой разобраться с проблемой и создать для жителей комфортные условия.

Среди прочих вопросов на сессии депутаты решили учеников и преподавателей расформированного Дома учителя перевести в другие заведения внешкольного образования.

"В Доме учителя были организованы детские кружки, где занимался 91 ученик. За каждого ученика город платит более 14 000 гривен ежемесячно. Для остальной сети учреждений внешкольного образования этот показатель составляет 4200 грн.", – сообщили в пресс-службе городского совета.

Ожидается, что после ликвидации Дома учителя, как коммунального учреждения образования, воспитанники кружков будут переведены, а педагогов, которые в нем преподавали, трудоустроят в ближайшие коммунальные заведения, а педагогам предложат несколько вариантов трудоустройства.

Кроме того, народные избранники обратились к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой выделить на реконструкцию существующего аэропорта или строительство новой взлетно-посадочной полосы 2,7 млрд грн.

"На сегодня средства из государственного бюджета Украины на проектирование и строительство аэропорта в городе Днепре не выделено, что сводит на нет развитие авиационного сообщения Днепропетровской области. Просим вас оказать содействие осуществлению финансирования из государственного бюджета реконструкции и модернизации действующей, или строительства новой взлетно-посадочной полосы аэропорта в городе Днепр", — отмечается в депутатском обращении.

Напомним, ранее депутаты Харьковского городского совета на очередной сессии рассмотрели десятки вопросов повестки дня, среди которых был один, будораживший город еще с начала мая — возвращение проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

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