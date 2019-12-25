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В Каменском пациентка погибла из-за некачественного препарата для операций, еще шесть человек пострадали

25 декабря, 17:29

После операций у пациентов резко ухудшилось состояние здоровья

/ Фото: Depositphotos

В Каменском Днепропетровской области в результате использования некачественных препаратов во время операций пострадали семь пациентов, одна женщина умерла. Об этом сообщает пресс-служба Каменского отделения полиции в Facebook.

"По факту ненадлежащего исполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей полиция открыла уголовное производство", — говорится в сообщении.

Так, в период с 17 по 19 декабря, в больнице проводили ряд хирургических операций с использованием медицинского препарата. В этот же день у cеми пациентов ухудшилось состояние здоровья, и их перевели в областную больницу. Одна пациентка умерла.

Открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией "ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей".

Напомним, шестая часть лекарств в украинских аптеках, по данным неофициальных источников, – это фальшивка или контрафакт. Стастика ВОЗ чуть более снисходительна – там говорят, что каждый десятый медикамент подделка. В целом Украина оказалась на седьмом месте в мире по количеству зарегистрированных случаев фальсификакции.

Также мы писали, как на самом деле врач должен назначать препараты. По правилам Минздрава, нужно писать название действующего вещества лекарства, а не торговое название.

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