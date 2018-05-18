В Каменском сразу пять человек попались на продаже наркотиков

Сегодня, 11:14

Разоблачение наркоторговцев произошло в ходе расследования уголовного производства

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области сразу пятерых жителей города уличили в продаже наркотиков. Об этом сообщил пресс-секретарь генеральной прокуратуры Андрей Лысенко в своем Facebook.

"Днепродзержинская местная прокуратура вместе с сотрудниками управлепния противодействия наркопреступности Национальной полиции области и Каменского отдела полиции в рамках уголовного производства, начатого по факту незаконного изготовления, приобретения, хранения и сбыта наркотических веществ, уличила пятерых жителей города Каменское", – заявил он.

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Также Лысенко отметил, что в ходе досудебного расследования была задокументирована противоправная деятельность этих людей и во время проведения обысков в домах последних изъяты наркотические вещества, медицинские препараты, которые использовались для изготовления наркотиков, а также деньги и другое.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Продолжается досудебное расследование. Санкция статьи, которую инкриминируют задержанным, предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее возле Белой Церкови полиция задержала наркодилеров с крупной партией каннабиса. А в Черниговской области был задержан военнослужащий срочной службы, которого подозревают в продаже наркотиков

Также мы писали, что в Киевской области будут судить злоумышленников, которые вырастили в ангаре плантацию конопли.
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Источник:

"Сегодня"

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