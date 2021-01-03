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Под Одессой водитель спрятал сбитого велосипедиста в багажник и решил скрыться

3 января, 16:43

Ольга Литвин Ольга Литвин

Преступнику не удалось исчезнуть — он попал в ДТП

Под колесами автомобиля "Mercedes-Benz" оказался 33-летний велосипедист, который погиб на месте происшествия. Столкновение произошло в поселке Великая Михайловка вечером 2 января.

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Об этом сообщает Национальная полиция в Одесской области.

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30-летний водитель иномарки, не выбрав безопасной скорости, совершил столкновение с велосипедом, который двигался в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавший погиб, а водитель автомобиля, чтобы скрыть преступление, спрятал тело в багажник и попытался скрыться с места происшествия. Однако в полутора километрах попал в ДТП, наехав на препятствие.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Водителя задержали и доставили в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения.

Ранее в Киеве водитель легковушки избил на дороге велосипедиста из-за замечания.

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А на днях под Киевом столкнулись семь автомобилей:

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ДТП Мерседес насмерть одесская область Украина столкновение велосипедист
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