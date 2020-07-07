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В Кривом Роге копы накрыли два борделя и онлайн-порностудию (фото)

7 июля, 04:55

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Организаторы нелегального бизнеса конспирировались под массажный салон

Полицейские Кривого Рога закрыли два борделя под видом массажного салона и онлайн-порностудию. Сейчас копы устанавливают организаторов нелегального бизнеса, которые промышляли на арендованной площади.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП Украины, организатору онлайн-порностудии в ближайшее время готовятся вручить уведомление о подозрении. Также правоохранители открыли уголовное производство по статье "создание или содержание мест разврата и сводничество".

"Сотрудники Криворожского отдела полиции обнаружили женщину, которая дома изготавливала, распространяла видеопродукцию порнографического характера и загружала ее в интернет. В ходе следственных действий правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, веб-камеру и банковские карточки", – говорится в сообщении.

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Напомним, бывшая украинская легкоатлетка Светлана Гнездилова, выступавшая за Израиль, организовала в Тель-Авиве сеть массажных кабинетов, под прикрытием которых работали бордели. Спортсменку и ее мужа обвиняют в сутенерстве, склонении к проституции, торговле женщинами, рекламе сексуальных услуг, содержании борделей, отмывании денег и еще нескольких налоговых преступлениях. Всего по делу проходит восемь человек.

Также ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить группу сутенеров, которые создали и удерживали 12 притонов в центре города.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские пресекли работу четырех порностудий. Подробности в видеосюжете:

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