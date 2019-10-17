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В Кривом Роге мужчина хранил в квартире арсенал оружия и боеприпасов: фото

17 октября, 14:56

Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы

В Кривом Роге полицейские в квартире местного жителя нашли целый арсенал оружия и боеприпасов.

В пресс-службе полиции Днепропетровской области рассказали, что оружие и взрывчатку у себя дома хранил 56-летний ранее судимый мужчина. Во время обыска копы нашли четыре пистолета, два револьвера, ружье, 300 пуль и 250 патронов, порох, элементы и детали оружия.

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Отметим, что полицейские обыскали квартиру мужчины в рамках уголовного производства, открытого по факту ограбления. Теперь ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в гаражном кооперативе Кропивницкого мужчина хранил большой арсенал боеприпасов. Также в гараже нашли наркотики, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Кроме того, мы писали, что в Киевской области объявлен месячник сдачи оружия. Людей, которые в течение месяца принесут правоохранителям пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывчатку, освободят от уголовной и административной ответственности.

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оружие арсенал Кривой Рог Днепропетровская область

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