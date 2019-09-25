В Кривом Роге мужчина с ножом атаковал полицейского

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В Кривом Роге стражи порядка задержали мужчину, который напал на полицейского. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Национальной полиции.

Как выяснилось, инцидент произошел 25 сентября в Ингулецком районе города: копы установили личность мужчины, подозреваемого в совершении грабежа и отправились на задержание.

Во время операции подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка и одному из них нанес удары ножом в руку и ногу. Впоследствии пострадавшего копа госпитализировали в больницу.

"Сейчас 22-летний нападавший задержан. Им оказался ранее судимый местный житель, который находился в розыске за совершение грабежа. В 2017 году за указанные преступления два человека были задержаны, еще один скрывался от полиции", – подчеркнули в полиции.

По данным копов, задержанный "будет отвечать перед законом не только за преступление, совершенное два года назад, но и за нападение на полицейского". Если в суде вина подозреваемого будет доказана, то за решетку он отправится на срок до пяти лет.

Ранее мы сообщали, что двух человек задержали за нападение на полицейских на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения. Выяснилось, что полицейские остановили автомобиль, водитель которого был пьян и нарушал правила дорожного движения.

Полицейский потребовал предоставить документы для проверки, но водитель начал хватать его за одежду и снаряжение. На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги пальца.

Также сообщалось, что в Одессе стражи порядка задержали мужчину, который нанес полицейскому ножевое ранение. Раненого офицера полиции госпитализировали, а его коллеги на протяжении часа сумели установить личности участников происшествия.

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