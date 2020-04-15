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В Кривом Роге на берегу реки нашли расчлененное тело женщины

15 апреля, 12:43

Руслан Ровик

Полицейские сумели оперативно задержать подозреваемого в убийстве

В Днепропетровской области, на берегу реки в Кривом Роге, нашли расчлененное тело женщины, спрятанное в мешок.

Как сообщили журналисты местного издания "Первый городской", труп был обнаружен 14 апреля, а уже на следующий день полицейские сумели установить и задержать подозреваемого.

Также сообщается, что тело женщины находилось в мешке на берегу реки, оно было без рук и ног, а на шее – следы от ножевого ранения.

Уже на следующий день после обнаружения трупа полицейские сумели задержать вероятного злоумышленника – им оказался местный житель, 41-летний мужчина.

Напомним, ранее в Кривом Роге полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела местной жительницы.

"Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей деньги, которые задолжал. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а потом расчленил тело на части и бросил в водоем", – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что семья бездомных с ребенком устроила себе жилье на мусорной свалке Кривого Рога. Местные жители обеспокоены состоянием ребенка.

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