В Кривом Роге на берегу реки нашли расчлененное тело женщины

В Днепропетровской области, на берегу реки в Кривом Роге, нашли расчлененное тело женщины, спрятанное в мешок.

Как сообщили журналисты местного издания "Первый городской", труп был обнаружен 14 апреля, а уже на следующий день полицейские сумели установить и задержать подозреваемого.

Также сообщается, что тело женщины находилось в мешке на берегу реки, оно было без рук и ног, а на шее – следы от ножевого ранения.

Уже на следующий день после обнаружения трупа полицейские сумели задержать вероятного злоумышленника – им оказался местный житель, 41-летний мужчина.

Напомним, ранее в Кривом Роге полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве и расчленении тела местной жительницы.

"Установлено, что мужчина совершил преступление из-за нежелания отдавать потерпевшей деньги, которые задолжал. Злоумышленник ударил женщину молотком по голове, а потом расчленил тело на части и бросил в водоем", – говорится в сообщении.

Также сообщалось, что семья бездомных с ребенком устроила себе жилье на мусорной свалке Кривого Рога. Местные жители обеспокоены состоянием ребенка.

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