В Кривом Роге на ходу загорелся автобус с пассажирами: есть пострадавшие (видео)

Водителя и пассажира госпитализировали с ожогами

В Кривом Роге во время движения загорелся автобус с пассажирами в салоне. Двое мужчин с ожогами попали в больницу, сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пламя охватило автобус "ЛАЗ" сегодня, 2 марта, около 1:28 на микрорайоне 5-й Заречный Покровского района города. На место сразу же примчались спасатели. На момент возгорания в автобусе находились водитель и три пассажира. Они самостоятельно успели выбраться из охваченной огнем машины, но двое мужчин все-таки пострадали.

Реклама

Водитель и пассажир автобуса получили ожоги верхних конечностей и лица. Их госпитализировали в ожоговое отделение Криворожской городской клинической больницы №2. Несмотря на все усилия спасателей, пламя уничтожило автобус.

"К тушению пожара привлечены 7 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области", – рассказали в ГСЧС.

Напомним, не так давно в Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобус Setra. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри – не пострадали.

Подобный инцидент произошел и в Полтавской области – там на ходу вспыхнул рейсовый автобус. Все 25 пассажиров вместе с водителем успели выскочить из салона.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама