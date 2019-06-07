В Житомирской области на ходу загорелся автобус с пассажирами

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети транспортного средства

Фото: ГСЧС.

В Житомирской области на 135 км трассы Киев-Ковель загорелся автобуса Setra, передает пресс-служба ГСЧС Украины в Житомирской области.

Как сообщили в ведомстве, 7 июня в 14:03 в службу спасения "101" поступило сообщение о возгорании автобуса Setra, который двигался по маршруту Сарны-Киев.

Происшествие случилось на 135 км трассы Киев-Ковель, вблизи с. Новички Коростенского района. Сообщение поступило от водителей, которые стали свидетелями возгорания.

На месте происшествия выяснилось, что огнем полностью охвачен автобус. Шестеро пассажиров и водитель, находившиеся внутри – не пострадали. Их багаж тоже остался невредимым.

Усилиями двух отделений спасателей в 14:24 пожар был локализован и в 15:40 – ликвидирован. Огнем уничтожено автобус. Всего к ликвидации возгорания привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы спецтехники.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание в электросети транспортного средства. Сейчас окончательные обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются специалистами.

Напомним, в пятницу, 31 мая, в маршрутке, которая ехала из Новомосковска в Николаевку, лопнула труба радиатора. Горячая вода пошла в салон, из-за чего одна из пассажирок получила сильные ожоги. По предварительной версии, основанной на словах очевидцев, женщина сидела возле водителя, — сообщает Информатор. Автобус уже был на полпути в точку назначения, как в салон хлынул кипяток. Позже выяснилось, что во время движения лопнул шланг радиатора, вследствие чего и пошел выхлоп горячей воды.

Также сообщалось, что автобус со школьниками из Полтавы влетел в грузовик. Сейчас все дети доставлены в больницы Днепра.

Ранее мы писали, что туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли (по другим данным 17), еще 9 пострадали.

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