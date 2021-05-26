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В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег

26 мая, 19:43

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Как рассказывают очевидцы, молодая пара сначала поссорилась на улице, девушку госпитализировали

В среду, 26 мая, в Кривом Роге парень во время ссоры облил девушку бензином и поджег.

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Об этом сообщает оne.kr.ua.

Инцидент произошел на улице Соборности. Молодая пара сначала поссорилась на улице, после этого мужчина облил девушку бензином и поджег ее.

Пострадавшую в больницу госпитализировали медики.

Очевидцы вызвали полицию, которая сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Как мы писали ранее, в городе Коростень Житомирской области местный житель во время семейной ссоры облил комнату в доме и себя бензином, забаррикадировался в помещении, в котором были дети, и угрожал поджечь дом.

Ранее мы сообщали, что в Житомире нарушитель подстрелил сам себя, убегая от полиции.

Также напомним, в Киеве мужчина угрожал самосожжением.

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