В Кривом Роге парень облил девушку бензином и поджег

В среду, 26 мая, в Кривом Роге парень во время ссоры облил девушку бензином и поджег.
Об этом сообщает оne.kr.ua.
Инцидент произошел на улице Соборности. Молодая пара сначала поссорилась на улице, после этого мужчина облил девушку бензином и поджег ее.
Пострадавшую в больницу госпитализировали медики.
Очевидцы вызвали полицию, которая сейчас устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как мы писали ранее, в городе Коростень Житомирской области местный житель во время семейной ссоры облил комнату в доме и себя бензином, забаррикадировался в помещении, в котором были дети, и угрожал поджечь дом.
Ранее мы сообщали, что в Житомире нарушитель подстрелил сам себя, убегая от полиции.
Также напомним, в Киеве мужчина угрожал самосожжением.