В Кривом Роге ребенок упал в шахту лифта

Вчера, 14:47

В результате падения шестилетний мальчик травмировал позвоночник

Фото: Весь Кривой Рог
Фото: Весь Кривой Рог

В Кривом Роге Днепропетровской области на одной из заброшенных строек шестилетний мальчик упал в шахту лифта и получил множественные травмы. Инцидент произошел в воскресенье, 22 июля, в микрорайоне Восточный-1.

"Это произошло на территории, где проходит демонтаж заброшенной стройки. Дети пошли гулять туда без ведома родителей", – написала в соцсети местная жительница Виктория Шулика.

Как стало известно, мальчик упал в шахту лифта, сорвавшись с высоты. При падении он получил многочисленные переломы, ушиб позвоночника, а также открытую черепно-мозговую травму. Медики госпитализировали ребенка в городскую больницу №8.

"Мальчику уже сделали операцию, а еще предстоит длительное лечение и реабилитация. Родители до сих пор в шоковом состоянии", – пишет Виктория. Реквизиты для помощи в лечении мальчика можно найти в соцсети.

По информации знакомых семьи, мальчик окончил первый класс 128-й школы. Кроме него в семье есть также старший сын-третьеклассник.

Напомним, ранее в Киеве: маленький ребенок выпал из окна.  Четырехлетний мальчик вместе с москитной сеткой упал с балкона 12-го этажа и разбился насмерть

А 11 июля на бульваре Кольцова в Святошинском районе Киева из окна выпала 7-летняя девочка. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

А во Львове в одну из больниц с сотрясением мозга и переломом челюсти был  госпитализирован четырехлетний мальчик, выпавший из окна офисного помещения. ЧП произошло в то время, когда ребенок играл на подоконнике, поскольку отец взял малыша с собой на работу.
ребенок, кривой рог, днепропетровская область

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Автор:

Журавель Максим

Источник:

"Сегодня"

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