Во Львове малыш выпал из окна офисного помещения

Сегодня, 17:40

Отец взял четырехлетнего сына с собой на работу, теперь мальчик в реанимации  

Мальчик выпал из окна. Фото: news.newnn.ru
Мальчик выпал из окна. Фото: news.newnn.ru

Во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали 4-летнего мальчика.

"Предварительно установлено, что ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения, которое находится на втором этаже здания, что в центральной части города", – сообщают в полиции.

ЧП произошло 23 мая, около 11.20, в то время, когда ребенок играла на подоконнике, поскольку  отец взял малыша с собой на работу.

По факту открыто уголовное производство  (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

А в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед  на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.
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"Сегодня"

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