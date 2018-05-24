Во Львове малыш выпал из окна офисного помещения
Отец взял четырехлетнего сына с собой на работу, теперь мальчик в реанимации
Во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали 4-летнего мальчика.
"Предварительно установлено, что ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения, которое находится на втором этаже здания, что в центральной части города", – сообщают в полиции.
ЧП произошло 23 мая, около 11.20, в то время, когда ребенок играла на подоконнике, поскольку отец взял малыша с собой на работу.
По факту открыто уголовное производство (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до двух лет.
Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.
А в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.
Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.
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