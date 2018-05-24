Во Львове малыш выпал из окна офисного помещения

Отец взял четырехлетнего сына с собой на работу, теперь мальчик в реанимации

Во Львове в одну из больниц с диагнозом "сотрясение головного мозга, перелом челюсти и гемосинус" госпитализировали 4-летнего мальчика.

"Предварительно установлено, что ребенок травмировался в результате падения из окна офисного помещения, которое находится на втором этаже здания, что в центральной части города", – сообщают в полиции.

ЧП произошло 23 мая, около 11.20, в то время, когда ребенок играла на подоконнике, поскольку отец взял малыша с собой на работу.

По факту открыто уголовное производство (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Максимальное наказание, предусмотренное статьей – ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, недавно в городе Коломыя Ивано-Франковской области на детской площадке из-за удара качели возле городского озера погибла 16-летняя жительница с. Верхний Березов Косовского района.

А в одном из поселков Хмельницкой области 2-летний мальчик выстрелил себе в глаз из травматического пистолета.

Ранее во Львове водолазы обнаружили тело мальчика, провалившегося под лед на небольшом озере на территории бывшего домостроительного комбината.