В Кривом Роге семья отравилась грибами и оказалась в реанимации

Симптомы заболевания проявились уже через час после еды

Фото: Pixabay

В Днепропетровской области три человека из Кривого Рога оказались в реанимации – семья отравилась грибами. Как выяснилось, накануне люди выходили на "тихую охоту" в пригородной лесополосе Терновского района.

"Грибы были собраны 30 мая утром, употребили их в тот же день вечером после отваривания и прожарки. Симптомы заболевания отмечались уже через час после употребления", — рассказала начальник отдела санэпиднадзора и организации расследования вспышек ГУ Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович.

Она также отметила, что пострадавшие от отравления были доставлены в реанимацию с рвотой и повышением температуры тела. Сейчас медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

Между тем, в Никополе 57-летний мужчина отравился вяленой рыбой – у него взяли все необходимые анализы для проведения экспертизы и ввели сыворотку против ботулизма, однако состояние пострадавшего пока остается тяжелым.

Напомним, ранее в Херсонский области семейная трапеза закончилась трагедией: из-за отравления грибами умер мужчина и его дочь. Признаки отравления появились на следующий день после их употребления, но к медикам семья обратилась только спустя два дня.

Кроме того, в Киеве участились случаи отравления грибами. Мы уже писали, что в прошлом году за несколько месяцев в Украине грибами отравились более 174 человек, 11 из них врачам спасти не удалось.

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