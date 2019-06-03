В Днепропетровской области задержали банду наркодилеров

Преступникам грозит до десяти лет лишения свободы









В Новомосковске разоблачили группу наркодилеров, которые продавали в городе ацетилированный опий. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Как выяснилось, в состав банды входили две женщины и пять мужчин. В частности, были задержаны организатор группировки и женщина, которая контролировала сбыт наркотиков. Также были установлены еще пятеро сбытчиков, которые продавали наркотики из рук в руки за наличные. Некоторые из наркодилеров ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Опий наркодилеры продавали в крупных размерах. Во время санкционированных обысков копы нашли 400 мл опия экстракционного, 11 мл опия ацетилированного и 530 мл прекурсора "ангидрид уксусной кислоты". По ценам черного рынка стоимость изъятого составляет около 185 тысяч гривен.

"Изъятые наркотические средства направлены на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовных производств по статьям 263, 307, 309 и 311 Уголовного кодекса Украины, а также вручение злоумышленникам сообщение о подозрении в соответствии с ролью каждого фигуранта", – отметили в полиции.

Напомним, ранее в центре Днепра задержали группу наркоторговцев. После закупки за границей дельцы незаконно переправляли "товар" в нашу страну через водителей рейсов международного сообщения.

Также сообщалось, что в столице задержали группу наркодилеров, которые оказались причастными к убийству человека.

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