В Кривом Роге школьники разгромили магазин после отказа продать им алкоголь

Фото: khersonline.net

В Кривом Роге несовершеннолетние устроили погром в магазине. В частности, подростки перевернули холодильник после того, как продавец отказал им в покупке алкоголя.

Как сообщает 34 канал, в продуктовый магазин в микрорайоне Заречный около 2:00 ночи 5 мая зашли четверо подростков. Школьники настоятельно просили продать им алкоголь, поэтому отказ продавца сделать это сильно разозлил несовершеннолетних.

Разъяренные парни перевернули холодильник с товаром и убежали в неизвестном направлении. Женщина нажала на кнопку вызова полиции.

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Правоохранители быстро прибыли на указанное место и отправились искать злоумышленников. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 14 до 16 лет. Одному парню удалось убежать от стражей порядка. Продавщица опознала дебоширов.

С малолетними хулиганами, а также с их родителями работают сотрудники полиции.

Как сообщал сайт "Сегодня", в связи с тем, что Кабмин продлил сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

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