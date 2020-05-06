Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,98
29,27
  1. Новости в регионах
  2. Новости Днепра

В Кривом Роге школьники разгромили магазин после отказа продать им алкоголь

6 мая, 08:34

Татьяна Власенко

Подростков оперативно задержала полиция

Фото: khersonline.net

Фото: khersonline.net

В Кривом Роге несовершеннолетние устроили погром в магазине. В частности, подростки перевернули холодильник после того, как продавец отказал им в покупке алкоголя.

Как сообщает 34 канал, в продуктовый магазин в микрорайоне Заречный около 2:00 ночи 5 мая зашли четверо подростков. Школьники настоятельно просили продать им алкоголь, поэтому отказ продавца сделать это сильно разозлил несовершеннолетних.

Разъяренные парни перевернули холодильник с товаром и убежали в неизвестном направлении. Женщина нажала на кнопку вызова полиции.

Реклама

Правоохранители быстро прибыли на указанное место и отправились искать злоумышленников. Спустя некоторое время полицейским удалось задержать нарушителей. Ими оказались местные жители в возрасте от 14 до 16 лет. Одному парню удалось убежать от стражей порядка. Продавщица опознала дебоширов.

В тренде
На Донбассе боевики устроили 15 обстрелов: в рядах ВСУ – потери

С малолетними хулиганами, а также с их родителями работают сотрудники полиции.

Как сообщал сайт "Сегодня", в связи с тем, что Кабмин продлил сроки общенационального карантина в Украине до 22 мая 2020 года, учебный год в школах по всей стране завершится дистанционно.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

школьники алкоголь магазины Кривой Рог

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 28 апреля и все подробности из регионовУкраина
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 6 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 6 мая и все подробности из регионовУкраина
В Марганце беременная с коронавирусом потеряла двойню: что рассказал ее муж (видео)
В Марганце беременная с коронавирусом потеряла двойню: что рассказал ее муж (видео)Днепр
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушения
Возле Днепра разбился самолет: появилось видео крушенияДнепр
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался
Сбежавшего после суда криминального авторитета задержали: где скрывался "Дед"Днепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...