В Кривом Роге спасатели приехали на вызов из-за коробки с надписью "вызывайте саперов"

Коробка, из-за которой подняли тревогу. / Фото: Нацполиция
В Кривом Роге возле станции "Ингулец" прохожие нашли подозрительную коробку с надписями "бомба" и "вызывайте саперов". К ней был примотан мобильный телефон.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
На место приехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. Они решили обезвредить предмет и подорвали коробку.
Коробка, из-за которой подняли тревогу. / Фото: Нацполиция
Из-за инцидента задержек в движении поездов не было. Теперь полицейские изучают видео с камер видеонаблюдения и устанавливают нарушителей.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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