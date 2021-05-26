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В Кривом Роге спасатели приехали на вызов из-за коробки с надписью "вызывайте саперов"

26 мая, 18:17

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Прохожие увидели странную коробку и сообщили о ней правоохранителям – что с ней сделали

Коробка, из-за которой подняли тревогу.

Коробка, из-за которой подняли тревогу. / Фото: Нацполиция

В Кривом Роге возле станции "Ингулец" прохожие нашли подозрительную коробку с надписями "бомба" и "вызывайте саперов". К ней был примотан мобильный телефон.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На место приехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и патрульные. Они решили обезвредить предмет и подорвали коробку.

Коробка, из-за которой подняли тревогу.

Коробка, из-за которой подняли тревогу. / Фото: Нацполиция

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Из-за инцидента задержек в движении поездов не было. Теперь полицейские изучают видео с камер видеонаблюдения и устанавливают нарушителей.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Харькове разоблачили подростка, который "заминировал" больницу. Свой поступок парень объяснил желанием развлечься.

Кроме того, в Запорожье поймали "анонимного террориста", который выполнял "заказы" в запрещенной соцсети.

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