В Кривом Роге срочно эвакуировали людей из вокзалов и аэропорта – поезда остановили

После массового минирования в Полтаве правоохранителям ищут взрывчатку в двух железнодорожных вокзалах и аэропорту Кривого Рога. На электронную почту полиции пришло сообщение о минировании. Всех людей эвакуировали.
Об этом пишет "Свои. Кривой Рог".
Бомбу ищут на вокзалах Кривой Рог (Червоная), Кривой Рог-Главный, а также в международном аэропорту. Проверки идут также на станции Роковатая. Туда уже выехали полицейские и взрывотехники.
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Сейчас на улице перед вокзалом Кривой Рог-Главный стоят около сотни пассажиров и работников. Поезда, которые должны были прибыть на станции, остановили, пока проверки не закончат.
Кто и зачем "минирует" здания?
Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.
Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.
Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.
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