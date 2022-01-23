В Кривом Роге срочно эвакуировали людей из вокзалов и аэропорта – поезда остановили

Полицейские начали проверки на двух вокзалах и аэропорту – движение поездов приостановили

В Кривом Роге заминировали вокзалы и аэропорт / Фото: Коллаж: Сегодня

После массового минирования в Полтаве правоохранителям ищут взрывчатку в двух железнодорожных вокзалах и аэропорту Кривого Рога. На электронную почту полиции пришло сообщение о минировании. Всех людей эвакуировали.

Об этом пишет "Свои. Кривой Рог".

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Фото: "Свои Кривой Рог"

Бомбу ищут на вокзалах Кривой Рог (Червоная), Кривой Рог-Главный, а также в международном аэропорту. Проверки идут также на станции Роковатая. Туда уже выехали полицейские и взрывотехники.

Фото: "Свои Кривой Рог"

Сейчас на улице перед вокзалом Кривой Рог-Главный стоят около сотни пассажиров и работников. Поезда, которые должны были прибыть на станции, остановили, пока проверки не закончат.

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Кто и зачем "минирует" здания?

Источники в правоохранительных органах ранее рассказали "Сегодня", что большинство псевдоминирований поступает от школьников и студентов, которые "заказывают" их в закрытых Telegram-каналах, курируемых ФСБ.

Российские спецслужбы делают это осознанно, чтобы сеять панику и дестабилизировать ситуацию.

Только за первые три недели 2022 года в полицию поступило 339 сообщений о минировании.