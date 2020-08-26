В Кривом Роге трагически погиб молодой полицейский

В Днепропетровской области трагически погиб молодой полицейский. 22-летний патрульный из Кривого Рога утонул во время купания на водоеме.
Как сообщили в городском управлении патрульной полиции, погибший Роман Татарчук всего лишь месяц назад отметил свой 22-й день рождения.
У него осталась жена и годовалая дочка. Службу в полиции Кривого Рога мужчина нес с 2018 года.
Напомним, недавно в Днепре было совершено разбойное нападение, а при задержании преступника погиб 30-летний полицейский. Тогда стражи порядка получили описание подозреваемого и его автомобиля, а позже копы заметили похожий по описанию автомобиль. Они решили доставить водителя в отделение полиции.
Преступнику удалось сделать несколько выстрелов из пистолета в оперативника, который сидел рядом. Раненому полицейскому, истекая кровью удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. Сам он от полученных ранений скончался.
Ранее мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк