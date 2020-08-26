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В Кривом Роге трагически погиб молодой полицейский

26 августа, 11:44

Руслан Ровик Руслан Ровик

Патрульному было всего 22 года, у него осталась жена и маленькая дочь

В Днепропетровской области трагически погиб молодой полицейский. 22-летний патрульный из Кривого Рога утонул во время купания на водоеме.

Как сообщили в городском управлении патрульной полиции, погибший Роман Татарчук всего лишь месяц назад отметил свой 22-й день рождения.

У него осталась жена и годовалая дочка. Службу в полиции Кривого Рога мужчина нес с 2018 года.

Напомним, недавно в Днепре было совершено разбойное нападение, а при задержании преступника погиб 30-летний полицейский. Тогда стражи порядка получили описание подозреваемого и его автомобиля, а позже копы заметили похожий по описанию автомобиль. Они решили доставить водителя в отделение полиции.

Преступнику удалось сделать несколько выстрелов из пистолета в оперативника, который сидел рядом. Раненому полицейскому, истекая кровью удалось выхватить оружие у нападающего, задержать его и одеть на него наручники. Сам он от полученных ранений скончался.

Ранее мы сообщали, что под Киевом загадочно погиб полицейский. Мужчина якобы застрелился после мелкого ДТП и разговора с незнакомцами.

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погиб Кривой Рог полицейский Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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