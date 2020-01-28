В Кривом Роге трое маленьких детей купались в ледяном пруду: чем все закончилось

В Кривом Роге трое маленьких детей решили искупаться в ледяном пруду в Терновском районе города.
Как сообщает местное издание 34.ua, малышей заметила женщина, проходившая мимо, и вызвала патрульную полицию.
Копы быстро прибыли на место происшествия, усадили детей в машину, закутали их в свои куртки и включили обогрев машины, а позже передали прибывшим медикам.
Врачи обнаружили у младшего из детей переохлаждение, у среднего – острую респираторную вирусную инфекцию, а старшему помощь медиков не потребовалась.
"В больницу прибыли сотрудники Терновского отдела полиции, а также работники Ювенальной превенции. Позже дети показали свой дом, но родителей там не оказалось. Полицейские занимаются выяснением обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали о том, что в Кривом Роге полицейские разыскивают двух пропавших детей – 11 и 14-летнего братьев. Мальчики ушли из школы и до сих пор их никто не видел.
Также напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет. Как оказалось, школьники решили съездить во Львов, не сообщив об этом родителям, и опоздали на последнюю маршрутку домой.
Также ранее в полиции озвучили ряд советов для родителей. Прежде всего нужно сообщить в полицию об исчезновении ребенка в течение первых двух часов.
Тем временем в США двое суток разыскивали двух пропавших сестричек.
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