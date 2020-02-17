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В Кривом Роге в квартире устроили гнездо разврата: подробности

17 февраля, 14:06

Организатору борделя теперь грозит немалый срок

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

В Кривом Роге Днепропетровской области полицейские разоблачили очередной бордель. Гнездо разврата устроили в прямо в съемной квартире.

"Накрыли" публичный дом в день влюбленных, 14 февраля, в одной из многоэтажек в Долгинцевском районе города. В этот момент в квартире находились пять проституток. Во время обыска копы нашли мобильный телефон, по которому вычислили бордель, и ноутбук с интимными фото женщин.

Расследование полицейские ведут по статье "сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Организатору борделя теперь грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге в стриптиз-клубах на протяжении года клиентам предлагали за дополнительную плату получить "дополнительные услуги". Ежемесячные доходы этих борделей превышали миллион гривен.

Также "Сегодня" сообщали о разоблачении борделя в Киеве, который был замаскирован под стриптиз-клуб. Как сообщили в полиции, члены преступной группы обосновались на Большой Васильковской, а клиенты, которые посещали заведение, за денежное вознаграждение получали дополнительный "сервис" в виде интимных услуг.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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