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В Кривом Роге в пьяной драке насмерть забили двух человек

24 декабря, 11:30

Полицейские задержали трех человек, подозреваемых в причастности к убийству

В Кривом Роге во время пьяной ссоры трое мужчин до смерти забили двоих знакомых – им были нанесены травмы, несовместимые с жизнью.

Как сообщили в областном управлении полиции Днепропетровской области, в ночь на 23 декабря в Долгинцевском районе Кривого Рога в компании мужчин, распивавших спиртное, вспыхнула ссора – трое участников начали обвинять двоих знакомых в краже техники и еды.

В итоге ссоры вспыхнула драка, во время которой трое мужчин нанесли потерпевшим множество ударов руками и ногами в разные участки тела. От полученных телесных повреждений оба пострадавших умерли.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядки установили злоумышленников – ими оказались местные жители 26, 27 и 46 лет. Они были задержаны, сейчас решается вопрос избрания мужчинам меры пресечения в виде содержания под стражей.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство двух лиц", за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, 17 декабря в Чабанах под Киевом конфликт между представителями коммунального хозяйства и строителями закончился дракой и стрельбой из пистолета .

Ранее в одном из заведений Днепровского района Киева нетрезвый мужчина из пистолета обстрелял компанию отдыхающих – двух женщин и мужчину.

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Источник: Сегодня

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