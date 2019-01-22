В Кривом Роге вспыхнула квартира: спасатели вытащили из огня мужчину
Огонь охватил квартиру в пятиэтажном доме
В Кривом Роге вспыхнул пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Пожар произошел вечером 20 января в Покровском районе города. Прибыв на место возгорания, спасатели увидели, что говорит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади в 14 "квадратов".
"Спасателями во время тушения пожара был спасен владелец квартиры, гражданин 1972 года рождения. Он был передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.
Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, недавно в Днепропетровской области масштабный пожар унес жизнь двух человек.
Также мы также сообщали, что в Днепре сгорел строительный магазин. В причине возникновения огня разбираются полицейские.
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