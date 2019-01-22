В Кривом Роге вспыхнула квартира: спасатели вытащили из огня мужчину

Огонь охватил квартиру в пятиэтажном доме

Фото: Pixabay

В Кривом Роге вспыхнула квартира: спасатели вытащили из огня мужчину Журавель Максим //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg //smm6.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/195/d5c/5c4195d5cc7c7.jpg 2019-01-22T06:11:00+02:00 Днепр Огонь охватил квартиру в пятиэтажном доме

В Кривом Роге вспыхнул пожар в одной из квартир пятиэтажного дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Пожар произошел вечером 20 января в Покровском районе города. Прибыв на место возгорания, спасатели увидели, что говорит квартира на четвертом этаже пятиэтажного дома. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади в 14 "квадратов".

"Спасателями во время тушения пожара был спасен владелец квартиры, гражданин 1972 года рождения. Он был передан работникам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", – рассказали в пресс-службе ГСЧС области.

Причины возгорания устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, недавно в Днепропетровской области масштабный пожар унес жизнь двух человек.

Также мы также сообщали, что в Днепре сгорел строительный магазин. В причине возникновения огня разбираются полицейские.

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АВТОР: Журавель Максим Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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