В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз

В Днепропетровской области на двухнедельный карантин закрыли Государственный университет экономики и технологий Кривого Рога. Причиной стало заражение коронавирусом одного из студентов.
Как сообщает "Весь Кривой Рог", учебное заведение будет закрытым как минимум до 22 сентября. Однако точно пока неизвестно, когда студенты и преподаватели вернутся в аудитории.
Отметим, что, согласно рекомендациям Минздрава, при выявлении COVID-19 отправляют на карантин только класс или группу, в которой учился заболевший.
Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.
Также напомним, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.
Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.
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