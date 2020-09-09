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В Кривом Роге из-за заболевшего COVID-19 студента на карантин отправили вуз

9 сентября, 15:27

Руслан Ровик Руслан Ровик

Экономический университет закрылся на две недели

В Днепропетровской области на двухнедельный карантин закрыли Государственный университет экономики и технологий Кривого Рога. Причиной стало заражение коронавирусом одного из студентов.

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Как сообщает "Весь Кривой Рог", учебное заведение будет закрытым как минимум до 22 сентября. Однако точно пока неизвестно, когда студенты и преподаватели вернутся в аудитории.

Отметим, что, согласно рекомендациям Минздрава, при выявлении COVID-19 отправляют на карантин только класс или группу, в которой учился заболевший.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 1547 детей, а 14 учреждений среднего образования полностью или частично перевели на удаленный режим.

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Также напомним, во Львове классы в двух школах перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса. Заражение обнаружили у одного работника и одного ученика.

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Кроме того, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, как именно будут работать школы в новом учебном году и какие правила вводятся из-за COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин институт Кривой Рог коронавирус Днепропетровская область
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