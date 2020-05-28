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В Кривом Роге женщине попался круассан с мерзким "сюрпризом" (фото)

28 мая, 20:44

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Откусив кусок от булочки, украинка пожалела о своей покупке

Если раньше в одном из столичных супермаркетов обнаружили "гонки" тараканов по свежеиспеченной продукции, то в Днепропетровской области продавали булочки с резиновыми изделиями.

Одна из таких попалась украинке Насте Давыденко в одном из "Ашанов" в Кривом Роге. Она сообщила 27 мая о произошедшем на своей странице в Facebook, выложив фотодоказательства: круасан с шоколадом и торчащим из него куском синей материи.

Женщина пришла к выводу, что перчатка попала внутрь булочки во время приготовления в цеху, который находится при супермаркете.

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"Сказать, что я офигела – ничего не сказать!" – признается Давыденко, недоумевая, как работник пекарни не заметил пропажу перчатки.

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На следующий день она обратилась к менеджеру отдела с жалобой.

"Ну, что, товарищи, выговор обладателю резиновой перчатки будет (надеюсь), я увижу его в письменном виде. Больше всего, что задело – человек после того, как увидел нехватку куска перчатки, забил и даже не искал пропажу", – пишет Настя.

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А вот в прошлом году в одном из магазинов в Харькове произошел совсем необычный инцидент - в торговый ряд забежала обезьяна. Примат взобрался на перекрытия под потолком и ловко по ним бегал.

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Кривой Рог перчатки ашан супермаркеты круассаны Днепропетровская область

Источник: Сегодня

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