В Днепре юные изобретатели создали робота, который рисует картины

В Межевом изобрели робота, который рисует картины из бисера. Фото: opentv.media

В Днепре на четвертом фестивале робототехники и инноваций BestRoboFest, на который съехались представители разных городов Украины, показали роботов, которые были созданы юными изобретателями.

Разработчики презентовали первого в мире робота, который создает картины из бисера. Ноу-хау разработали воспитанники детской студии творчества, которая находится в поселке Межевое.

В его основу легли папье-маше, трубочки для напитков, линейка, компьютерные детали и двигатель от принтера. Умело соединив все делали в единый "организм", разработчикам удалось собрать машину, которая автоматически создает бисерную мозаику.

На одно небольшое полотно, состоящее из 250 000 бисеринок, у робота уходит три дня. Корреспондент "Сегодня" выяснил, как машина рисует картины.

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Разработкой необычного робота-художника, который был назван "Леонардо да Винчи", занимался руководитель студии творчества Александр Костыря вместе со своими учениками.

Сам "Да Винчи" имеет форму перевернутой елки. В его ячейках находится бисер разных цветов, который он захватывает и через коктейльные трубочки доставляет на полотно. Работает он со скоростью 60 бусин в минуту. Таким образом, роботу удается создать полотно за 8-12 часов.

Отметим, что создание картины не лишено человеческого участия: после того, как робот использует определенное количество бисера, изображение нужно вручную перенести на полотно. В среднем это занимает до четырех дней.

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До того, как "Да Винчи" попал на фестиваль, он успел создать 10 полноценных картин. В будущем полотнами робота разработчики хотят украсить местные храмы.

"Для церквей успели сделать несколько картин, и они уже проданы. Еще у нас есть картины, которые мы делали для Софийского собора. Но они считаются не каноническими для современной церкви, поскольку делались по фрескам, которые художники рисовали 1000 лет назад. На заказ мы готовы делать и другие полотна", — рассказал "Сегодня" Александр Костыря.

В целом, на двухдневном фестивале BestRoboFest разработчики представили множество разных полезных изобретений. Среди прочего, можно выделить изобретение ученика 11-го класса днепровской средней школы №129 Игоря Шибки: он создал чудо-очки с ультразвуковыми датчиками для людям с нарушениями зрения ориентироваться в пространстве.

Также мы писали о том, что в городе Песочин Харьковской области команда энтузиастов-изобретателей разработала и создала разборный электровелосипед, который на одном заряде преодолевает 80 километров.

Кроме того, не так давно изобретатели из Чернигова создали "умную розетку". Они уверяют, что она безопасна, не бьется током и крепится магнитами под любым углом. Также ею можно управлять через приложение на смартфоне.

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