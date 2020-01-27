Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,85

Массовый обстрел маршруток с пассажирами в Никополе: подробности, фото

27 января, 10:00

Пули повредили окна и двери

/ Фото: Facebook

В Никополе Днепропетровской области неизвестные обстреляли из пневматического оружия более пяти маршрутных автобусов. Во время ЧП в них находились пассажиры. Об этом в Facebook сообщил директор ООО ПКП "Мотодор" Виталий Голин.

По его словам, обстрел произошел вечером 26 января. "В Никополе вечером в воскресенье (26 января, – Ред.) неизвестные возле городской больницы №4 обстреливают из пневматического оружия городские автобусы с пассажирами, в настоящее время разбиты окна в более пяти транспортных средствах, злоумышленники не задержаны, поэтому остальной транспорт и пассажиры не могут чувствовать себя в безопасности", – отметил Голин.

Реклама

К счастью, по предварительным данным, никто из пассажиров серьезно не пострадал. Также Виталий Голин опубликовал фото происшествия, на которых видно, что маршрутные автобусы получили значительные повреждения: пули пробили окна и двери транспортных средств.

В тренде
Россия скрывает правду о ситуации в Крыму: в США сделали четкое заявление
Крым. Фото: twitter.com/usosce

Как сообщал сайт "Сегодня", в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в столичном Гидропарке произошла словесная перепалка, в результате которой один из участников конфликта подстрелил двоих мужчин.

Отметим, что в Украине уже давно обсуждается вопрос легализации для украинцев свободного владения оружием. Ранее мы уже разбирались, не будет ли в этом случае разгула преступности.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус оружие маршрутка Никополь пневматическое оружие обстрелы Днепропетровская область травмат

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)
В Украину идет настоящая зима: синоптики дали прогноз на День Соборности (карта)Украина
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)
В Украину пришла настоящая зима: где ударят морозы (карта)Украина
День Соборности Украины: все подробности, фото и видео
День Соборности Украины: все подробности, фото и видеоУкраина
Эксперименты ценою в жизнь: в больнице Днепра умерла 17-летняя девушка
Эксперименты ценою в жизнь: в больнице Днепра умерла 17-летняя девушкаДнепр
Тарифы снизили в 124 городах Украины: Гончарук назвал суммы
Тарифы снизили в 124 городах Украины: Гончарук назвал суммыЖКХ
В Кривом Роге мужчина на похоронах убил двух человек
В Кривом Роге мужчина на похоронах убил двух человекДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...