Массовый обстрел маршруток с пассажирами в Никополе: подробности, фото

/ Фото: Facebook

В Никополе Днепропетровской области неизвестные обстреляли из пневматического оружия более пяти маршрутных автобусов. Во время ЧП в них находились пассажиры. Об этом в Facebook сообщил директор ООО ПКП "Мотодор" Виталий Голин.

По его словам, обстрел произошел вечером 26 января. "В Никополе вечером в воскресенье (26 января, – Ред.) неизвестные возле городской больницы №4 обстреливают из пневматического оружия городские автобусы с пассажирами, в настоящее время разбиты окна в более пяти транспортных средствах, злоумышленники не задержаны, поэтому остальной транспорт и пассажиры не могут чувствовать себя в безопасности", – отметил Голин.

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К счастью, по предварительным данным, никто из пассажиров серьезно не пострадал. Также Виталий Голин опубликовал фото происшествия, на которых видно, что маршрутные автобусы получили значительные повреждения: пули пробили окна и двери транспортных средств.

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Как сообщал сайт "Сегодня", в Николаеве вандалы обстреляли два трамвайных вагона с пассажирами. К счастью, обошлось без пострадавших.

А в столичном Гидропарке произошла словесная перепалка, в результате которой один из участников конфликта подстрелил двоих мужчин.

Отметим, что в Украине уже давно обсуждается вопрос легализации для украинцев свободного владения оружием. Ранее мы уже разбирались, не будет ли в этом случае разгула преступности.

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