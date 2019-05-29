В Новомосковске женщина создает вышиванки из пластиковых крышек

Мастерица увлеченно украшает стены домов необычными узорами

В Днепропетровской области жительница Новомосковска создает настоящие шедевры, используя пластиковые крышечки. Необычные картины появились на стене пятиэтажного дома. Секретами создания пластиковой вышиванки мастерица поделилась с корреспондентом "Сегодня".

"Это Днепропетровская область, это Надднепрянщина вся, рисунки, вышиванки разных областей Украины. Это женский единственный. Вот дальше Галичина", – показала она.

Мозаику создает бывшая учительница истории, а ныне – пенсионерка Татьяна Шестаковская, которая показала, как именно их создает и выбирает орнамент.

"Большой рисунок делаю. Вот он. Полтава, видите. Вот я его сначала рисовала таким большим, а потом уже выкладывала", – объяснила художница.

Следующим шагом является подбор цветов – мастерица чаще всего использует синие, желтые, красные и зеленые. Собирать крышечки ей помогают все соседи.

"Она просила определенные цвета именно по воде, и мы покупали то, что надо было, потому что нам было интересно, чтобы рисунок был закончен", – рассказала жительница Новомосковска Анна Авельцева.

Все собранные крышечки Татьяна Шестаковская тщательно моет, очищает от надписей и лакирует, чтобы они были более яркими. И только потом она крепит их на цементную смесь.

"Как крестиком вышиваете. Вместо крестика – крышечка. Пускай приходят люди, смотрят. Берут по вышиванке себе. Может кому-то что-то понравится, пригодится кому-то", – добавила она.

За работами мастерицы соседи следят на протяжении трех лет, и у некоторых ее страсть вызывает удивление.

"И все за свои деньги, и все сама делает. Есть женщины, которым надо сделать двор прекрасным", – рассказал один из соседей.

В свою очередь, пенсионерка пожаловалась, что ценят ее работу не все, а некоторые даже испытывают мозаику на крепость. И тогда клеить отбитые крышки приходится заново. На одном из домов остались пустые стены – их мастерица также планирует украсить пластиковой вышиванкой.

В Киеве инженер по специальности Любовь Романов вышила 165 рушников и установила Национальный рекорд Украины. Женщина рассказала, как в пять лет мать разрешила ей взять иглу с нитками в руки, и с тех пор женщина с ними неразлучна. Работает мастерица инженером-физиком на государственном предприятии "Антонов". Свои творения она вышила без отрыва от основной работы, во время обеденных перерывов. На это ушло целых 20 лет.

Ранее мы писали о том, что третий президент современной Украины Виктор Ющенко поставил рекорд по количеству собранных украинских народных рушников.

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