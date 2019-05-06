В Павлограде задержали подростка, подозреваемого в убийстве

16-летний подросток подозревается в жестоком убийстве соседа

В Павлограде задержали юношу, подозреваемого в убийстве. Фото: Нацполиция

В Павлограде полицейские задержали подростка, подозреваемого в убийстве мужчины. Жертвой преступления, в котором подозревают 16-летнего парня, стал 46-летний сосед. Как сообщили в Днепропетровском облуправлении Национальной полиции, трагедия произошла вечером 5 мая на улице Тимирязева.

Как стало известно, копам поступил звонок о том, что посреди улицы лежит мужчина без сознания и, когда стражи порядка прибыли на место происшествия, выяснилось, что между 16-летним юношей и мужчиной возник конфликт, в результате которого подросток достал пистолет и выстрелил в соседа.

"Ранения оказалось несовместимыми с жизнью, потерпевший скончался на месте. Полицейские задержали подозреваемого. Орудие преступления изъято", – отметили копы.

Возможный убийца задержан и в случае, если суд признает вину подростка, юноше грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее в Павлограде произошло кровавое преступление – в одном из домов города произошла резня. Жертвами убийства, в котором подозревают школьника, стал 30-летний мужчина и его четырехлетний сын, а 35-летняя беременная женщина оказалась в больнице.

С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства и вскоре задержали 18-летнего парня, который признался, что в ночь убийства был пьян.

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