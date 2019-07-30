Сотрудники охранной фирмы, прибывшие через считанные минуты, грабителей уже не застали

В спальном районе Днепра грабители обчистили банкомат 2019-07-30T19:32:00+03:00 Днепр Сотрудники охранной фирмы, прибывшие через считанные минуты, грабителей уже не застали

Ночью в спальном районе Днепра прогремел взрыв – злоумышленники подорвали банкомат, расположенный в здании продуктового магазина.

Чтобы добраться до денег, злодеям пришлось взломать двери, после этого – запустить внутрь аппарата газ, и после – взорвать.

Сотрудники охранной фирмы, которые прибыли через считанные минуты, преступников уже не застали. Какой суммой удалось поживиться злоумышленникам, пока неизвестно.

Напомним, ранее в Днепропетровской области задержали подозреваемых в подрыве и ограблении банкомата, расположенного в магазине. Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин выложив видео, сделанное камерами наблюдения в момент преступления.

Аброськин посетовал, что двумя днями ранее суд в Запорожской области выпустил главаря этой банды, ограбившей до того банк, под символический залог в 80 тысяч гривен. Полицейский не исключил также, что суд вновь отпустит грабителей, но заверил, что будет бороться с преступностью вопреки любым помехам.

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