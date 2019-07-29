На местных жителей, взявшихся за реконструкцию, пожаловались в полицию

В Днепре горожане начали самостоятельно ремонтировать дороги 2019-07-29T18:00:44+03:00 Днепр На местных жителей, взявшихся за реконструкцию, пожаловались в полицию

В Днепре разразился скандал: на людей, взявшихся за свои средства отремонтировать дорогу, пожаловались в полицию.

Жители одного из районов города сами собрали средства на восстановление трассы, где ямы местами были по колено в глубину – люди арендовали бетономешалку и засыпали дыры за полчаса.

Перед этим дорога была разбита и здесь даже внедорожник двигался не быстрее черепахи. Этим спуском пешеходы и водители пользуются часто, чтобы срезать большой крюк. Дорога удобная, но опасная.

"Где-то месяц назад я колесо тут потерял. Машину пришлось забирать эвакуатором", – рассказал один из автолюбителей.

На днях здесь появились ремонтники. Любознательным прохожим объяснили: восстанавливают дорожное покрытие. Наняла работников днепрянка Юлия Гуртовая. Средства на ремонт собрала в соцсетях.

"Мне сбросили больше 20 тысяч гривен, на все средства мы заказали более восьми кубометров бетона. Кроме этого, мы заказали армирование", – рассказала инициатор ремонта Юлия Гуртовая.

Однако нашлись и недовольные, которые вызвали полицию и пожаловались в мэрию. Они были возмущены тем, что на время работ движение перекрыли. На вызов приехала полиция. Но фиксировать нарушения копы не стали.

"Проводится проверка и устанавливается, есть ли факт правонарушения", – объяснил представитель полиции Днепра Збигнев Савич.

Инициативные днепряне возможного наказания не боятся – они верят, что добросовестно выполняют работу чиновников.

"Я не против, чтобы мне выписали админштраф, если я буду ездить по ровной дороге!" – объясняет один из местных жителей.

В мэрии заявили, что наказывать никого не будут. Там еще в январе рассмотрели петицию о ремонте спуска. Говорят, что планируют положить новое покрытие, обустроить ливневку и тротуары.

"Мы не можем сказать, сколько это будет стоить – 20 или 30 миллионов гривен. Благодарим людей! Ну а за что их наказывать?" – говорит заместитель директора департамента благоустройства и инфраструктуры горсовета Днепра Алексей Самилик.

Между тем, все ямы на спуске силами днепряне уже забетонированы. Движение возобновили. Благодаря инициативе горожан ездить участком стало быстрее и безопаснее.

Ранее мы сообщали, что оперативники спецслужбы задержали двух руководителей одного из коммунальных предприятий Харькова на продаже дорожных материалов.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Они вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре. Позже некоторых из задержанных отпустили под залог.

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил о причастности Службы безопасности, Национального антикоррупционного бюро и Государственной фискальной службы к схемам с оборонными заказами. Позже ГБР открыло уголовное производство и начало досудебное расследование.

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