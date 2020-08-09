В страшном ДТП в Днепре погиб маленький ребенок, много раненых (фото, видео)

В Днепре, где в аварию попал свадебный кортеж, произошло смертельное ДТП – на Полтавском шоссе не разминулись автомобили Daewoo и Skoda.
Как сообщает "Информатор", все случилось сегодня, 9 августа. По предварительной информации, Daewoo Lanos ехал по шоссе в строну Днепра, но внезапно автомобиль бросило в сторону, и он выехал на встречную полосу движения. Там авто столкнулось с Skoda. Удар был настолько сильный, что Daewoo понесло на обочину – он врезался в отбойник и перевернулся.
На момент ДТП в Daewoo находились пять человек: 2-летний ребенок погиб, еще четырех людей с места аварии забрала скорая. Известно, что один пострадавший в тяжелом состоянии. А в салоне Skoda было два человека, их тоже госпитализировали.
Сейчас на месте работают полиция, бригада ГСЧС и несколько бригад скорой помощи. Движение в сторону выезда из города от перекрестка Полтавского шоссе с улицей Передовой перекрыто.
Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В больницу попали шесть человек.
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