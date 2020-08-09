В Днепре в ДТП попал свадебный кортеж: видео момента столкновения

В Днепре столкнулись автомобили свадебного кортежа Volvo и Volkswagen. В результате инцидента пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

В сети опубликовали видео момента ДТП, сообщает Информатор.

Предварительно, Volkswagen выезжал с улицы Европейской, в тот момент когда Volvo двигался по набережной в сторону цирка. Движение на дороге после аварии было затруднено, авария практически полностью занимала полосу в направлении Кайдакского моста.

Напомним, что ранее в Днепре автомобиль врезался в дерево. В результате аварии в больницу попали шесть человек. Среди пострадавших – подростки. По предварительной информации, ВАЗ остановился в разрыве двух сплошных, чтобы повернуть к предприятию. За ним стояли еще порядка трех машин.

Также мы сообщали, не так давно в Днепре произошло лобовое ДТП. Ночью на Полтавском шоссе не разминулись микроавтобус Volkswagen и легковушка Ford. Два человека погибли, еще трое – ранены. Примечательно, что водитель микроавтобуса прошел тест на наличие алкоголя в крови. По его результатам, мужчина был трезвым.

Кроме того, в Днепре автомобиль сбил девушку – момент ДТП попал на видео:

Видео: Днепр Оперативный/Telegram

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