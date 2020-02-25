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В трамваях Днепра появились необычные мотиваторы

25 февраля, 13:28

Они напоминают о правилах поведения во время поездки

В салонах трамваев Днепра появились необычные мотиваторы, сообщает "Ранок з Україною".

Они напоминают о правилах поведения. Тех, кто их придерживается, сравниваются с известными артистами. В частности, в салонах расклеены такие надписи: "Кто не включает музыки, тот блестящий, как ожерелье Олега Винника", "Кто тихо говорит по телефону, то хорош, как усы Павла Зиброва", "Кто уступает место беременным, то красивый, как лошадь Пети Черного".

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Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Одессе сыграли свадьбу в трамвае. Вместе с гостями, родственниками и друзьями молодожены прокатились по городу – от центра к окраинам – на украшенном рельсовом свадебном кортеже. Прямо в вагоне трамвая устроили настоящий концерт и танцы.

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Также мы писали о том, как в Киеве появились троллейбусы-"самоходы". Необычный транспорт может объезжать обесточенные и аварийные участки в городе. Если обычные троллейбусы из-за обрыва линии электропередач или крупного ДТП стоят в пробке, ожидая приезда аварийной бригады, то эти машины могут объехать аварийный участок и продолжить перевозку пассажиров.

Кроме того, "Сегодня" рассказывали, как в Киеве пассажиров скоростного трамвая просят пройти "в сердце салона".

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Днепр трамвай Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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