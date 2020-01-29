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В Одессе сыграли свадьбу в трамвае

29 января, 17:43

Прямо в вагоне устроили настоящий концерт и танцы

Пара молодоженов – Константин и Вероника, сыграли свадьбу в одесском трамвае, сообщает "Ранок з Україною".

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Вместе с гостями, родственниками и друзьями они покатались по городу – от центра к окраинам – на украшенном рельсовых свадебном кортеже. Прямо в вагоне трамвая устроили настоящий концерт и танцы.

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Крым. Фото: twitter.com/usosce

Ранее "Сегодня" сообщали о том, что в Черкассах прошла свадьба на воде. Молодожены решили отпраздновать свадьбу посреди Днепра. В лучах заходящего солнца Андрей и Дарья сели на большие пластиковые доски для гребли и отплыли от берега. Посреди Днепра пару догнали гости – они также балансировали на воде, стоя на досках. После этого необычный свадебный кортеж проплыл по Днепру. После водной прогулки новоиспеченные супруги причалили к берегу. Андрей и Дарья увлекаются плаванием на досках для гребли. Поэтому и жениться решили на воде. При этом молодожены не отказались и от традиционной свадьбы – с белым платьем и застольем в ресторане.

"Сегодня" также публиковали подборку самых неудачных свадебных фото.

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Одесса свадьба танцы свадьбы молодожены супруги свадебный кортеж Ранок з Україною

Источник: Сегодня

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