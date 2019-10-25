В Верхнеднепровске трехэтажный дом разломился пополам (видео)

Трагедия в Дрогобыче, когда под завалами погибло восемь человек, может повториться в Верхнеднепровске, на Днепропетровщине. Стены одной из трехэтажек пошли огромными трещинами из-за прорыва водопровода. Из-под фундамента просто вымыло грунт. Спасения люди просят уже год. И все бесполезно.
"Насколько эта трещина объемная, что через нее и снег залетал, и вода", – Людмила показывает квартиру соседей.
Ее подруга с мужем и 10 летняя дочь, как только с потолка посыпались куски цемента, мгновенно упаковали вещи.
"Съезжали ночью, поскольку дом где-то в 11 ночи треснул", – вспоминает Людмила Шульга, жительница аварийного дома.
Впоследствии выехали еще две семьи. Ольга Сергеевна с семидесятипятилетним мужчиной сама была готова бежать – было бы куда. Теперь дом спасают, как могут:
"Взяла вату, позапихивала хорошо. И скотчем заклеила"
В страхе люди живут больше года. Почему стены идут трещинами не понимали, пока не залило подвал. Причину нашли – на соседней улице прорвало трубы. Вода заполнила пустоты под зданием. Фундамент поплыл. И дом буквально треснул пополам. Коммунальщики прорыв залатали и откачали воду. А дом разваливается. Вывод строителей: жить здесь – нельзя. Для того, чтоб ликвидировать последствия аварии – необходимо 530 тысяч.
Местные чиновники дали деньги на проект. А на сам ремонт средств не нашлось. Сергей Голик, руководитель отдела по вопросам ЖКХ Верхнеднепровского городского совета:
"Предлагали жителям также обратиться к владельцам водных сетей, чтобы они также приняли участие. Так как это их причина".
Руководителя водоканала новости "Сегодня" на рабочем месте не застали. По телефону заявил: почему их обвиняют – не поймет.
"Порыв произошел в 800-900 метрах от дома, а в дом попадала вода по каналам связи, никто не знал, что они там есть", – говорит Игорь Лопатин, директор Верхнеднепровского управления водопроводно-канализационного хозяйства.
Не помогли и жалобы в областной совет, которому подчинен водоканал.
В мэрии новостям "Сегодня" пообещали: часть средств на ремонт выделят. Но только в следующем году. Люди же опасаются: этой зимы дом не переживет.
Напомним, ранее в Днепре под зданием общежития произошел провал грунта – на углу пятиэтажного здания просел асфальт и образовался провал глубиной около 1,5 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой уже есть большие трещины. Из здания отселили более 200 людей.
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